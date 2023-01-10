Очільниця МЗС Німеччини заявила про нові поставки зброї Україні: подробиці

"У всіх куточках України, від Харкова до Херсона та Києва, люди мають знати, що вони можуть розраховувати на нашу солідарність та підтримку. Це включає зимову допомогу, яку ми надали", - заявила Бербок під час свого візиту у Харкові.

За її словами, Німеччина вже передала генератори та трансформатори, паливо та ковдри тепер рятують життя на місцях. Також мова йде і про подальші поставки зброї на потреби ЗСУ.

"Для мене важливо, щоб ми не упускали з уваги місце України в нашій європейській родині навіть цієї військової зими. Українці щодня виборюють право жити незалежно. Вони бачать своє майбутнє в Європі, ЄС", - додала Бербок.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна переможе за достатньої підтримки партнерів.

"Я не сумніваюся, що німецька військова допомога надійде й далі", - додав Кулеба.