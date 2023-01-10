Очільниця МЗС Німеччини заявила про нові поставки зброї Україні: подробиці

Збройні сили України можуть розраховувати на подальше постачання зброї від Німеччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільниці МЗС Німеччини Анналени Бербок.
"У всіх куточках України, від Харкова до Херсона та Києва, люди мають знати, що вони можуть розраховувати на нашу солідарність та підтримку. Це включає зимову допомогу, яку ми надали", - заявила Бербок під час свого візиту у Харкові.
За її словами, Німеччина вже передала генератори та трансформатори, паливо та ковдри тепер рятують життя на місцях. Також мова йде і про подальші поставки зброї на потреби ЗСУ.
"Для мене важливо, щоб ми не упускали з уваги місце України в нашій європейській родині навіть цієї військової зими. Українці щодня виборюють право жити незалежно. Вони бачать своє майбутнє в Європі, ЄС", - додала Бербок.
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна переможе за достатньої підтримки партнерів.
"Я не сумніваюся, що німецька військова допомога надійде й далі", - додав Кулеба.
Нагадаємо, що у вівторок, 10 січня, із неанонсованим візитом в Україну прибула міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона стала першим членом кабінету міністрів Німеччини, який відвідав східну Україну з початку російської агресивної війни.
Німеччина погодилася поставити Україні близько 40 бронетранспортерів Marder. Водночас, США заявили, що мають намір поставити Україні бойові машини піхоти Bradley.
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