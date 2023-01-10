RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава МИД Германии заявила о новых поставках оружия Украине: подробности

Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины могут рассчитывать на дальнейшие поставки оружия от Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок.

"Во всех уголках Украины, от Харькова до Херсона и Киева, люди должны знать, что они могут рассчитывать на нашу солидарность и поддержку. Это включает зимнюю помощь, которую мы предоставили", - заявила Бербок во время своего визита в Харьков.

По ее словам, Германия уже передала генераторы и трансформаторы, топливо и одеяла теперь спасают жизнь на местах. Также речь идет и о дальнейших поставках оружия на нужды ВСУ.

"Для меня важно, чтобы мы не упускали из виду место Украины в нашей европейской семье даже этой военной зимы. Украинцы ежедневно борются за право жить независимо. Они видят свое будущее в Европе, ЕС", - добавила Бербок.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина победит при достаточной поддержке партнеров.

"Я не сомневаюсь, что немецкая военная помощь поступит и дальше", - добавил Кулеба.

Напомним, что во вторник, 10 января, с неанонсированным визитом в Украину прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она стала первым членом кабинета министров Германии, посетившего восточную Украину с начала российской агрессивной войны.

Германия согласилась поставить Украине около 40 бронетранспортеров Marder. В то же время США заявили, что намерены поставить Украине боевые машины пехоты Bradley.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныМИД ГерманииВойна в Украине