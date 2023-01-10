Глава МИД Германии заявила о новых поставках оружия Украине: подробности

Вооруженные силы Украины могут рассчитывать на дальнейшие поставки оружия от Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок.
"Во всех уголках Украины, от Харькова до Херсона и Киева, люди должны знать, что они могут рассчитывать на нашу солидарность и поддержку. Это включает зимнюю помощь, которую мы предоставили", - заявила Бербок во время своего визита в Харьков.
По ее словам, Германия уже передала генераторы и трансформаторы, топливо и одеяла теперь спасают жизнь на местах. Также речь идет и о дальнейших поставках оружия на нужды ВСУ.
"Для меня важно, чтобы мы не упускали из виду место Украины в нашей европейской семье даже этой военной зимы. Украинцы ежедневно борются за право жить независимо. Они видят свое будущее в Европе, ЕС", - добавила Бербок.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина победит при достаточной поддержке партнеров.
"Я не сомневаюсь, что немецкая военная помощь поступит и дальше", - добавил Кулеба.
Напомним, что во вторник, 10 января, с неанонсированным визитом в Украину прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она стала первым членом кабинета министров Германии, посетившего восточную Украину с начала российской агрессивной войны.
Германия согласилась поставить Украине около 40 бронетранспортеров Marder. В то же время США заявили, что намерены поставить Украине боевые машины пехоты Bradley.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.