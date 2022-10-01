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"Директору" школи під Ізюмом оголосили підозру: відправила вчителів на курси до Курська

Фото: "Очільниці" школи під Ізюмом оголосили підозру (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Дмитро Браславський

Жінка під час окупації Ізюмського району вирішила "очолити" школу. Своїх колег вона відправила до російського міста Курськ на перепідготовку за стандартами РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"Жінка, яка до початку повномасштабного російського вторгнення працювала вчителем у Липчанівському ліцеї в Ізюмському районі, "перевзулась" та почала співпрацювати з окупантами", - йдеться у повідомленні.

За інформацією слідчих, жінка стала "в.о. директора Бабенківської загальноосвітньої школи". Майже одразу вона почала впроваджувати стандарти освіти РФ, насамперед, за російськими підручниками.

"Двох своїх колег освітянка направила на курси підвищення кваліфікації на базі одного з інститутів міста Курськ", - додали в прокуратурі.

Саме там вони мали отримати відповідні знання викладання російської освіти. Жінці оголосили про підозру у колабораційній діяльності, за що їй загрожує до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Вовчанську затримали поплічника окупантів, відомого у кримінальних колах.

Також колишнього слідчого поліції Ізюма підозрюють у держзраді.

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