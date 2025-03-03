Очільники країн Балтії обговорили із Зеленським мир в Україні

Рінкевичс, Науседа та Міхал обговорили за відеозв’язком з Зеленським досягнення миру в Україні, трансатлантичні стосунки та європейську інтеграцію.

"Гарна онлайн-дискусія з президентом Володимиром Зеленським, президентом Гітанасом Науседою та прем'єр-міністром Крістеном Міхалом про подальші кроки для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні, важливі для роботи над європейською інтеграцією та збереженням трансатлантичного зв'язку", - написав Рінкевичс.

Що каже Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що провів продуктивну розмову з балтійськими друзями.

"Поінформував їх про вчорашній саміт у Лондоні. Разом ми повинні підготувати план дій, який наблизить нас до реальних гарантій безпеки. Є конкретні ініціативи, будемо працювати", - написав Зеленський.

За його словами, для України важлива єдність з усіма партнерами, щоб якнайшвидше закінчити війну та забезпечити надійний і тривалий мир.

Саміт по Україні в Лондоні

Варто нагадати, що цими вихідними прем'єр-міністр Британії Кір Стармер організував саміт щодо України. Зустріч європейських лідерів покликана продемонструвати спільну і тверду підтримку України.

Але пізніше ЗМІ написали про те, що країни Балтії "дуже незадоволені" тим, що Велика Британія не запросила їхніх лідерів приєднатися до саміту щодо України. Латвія, Литва та Естонія були виключені.

Водночас міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що незапрошення країн Балтії на зустріч лідерів держав у Лондоні на вихідних було помилкою. Однак для Литви найважливіше - це впевненість, що цього вдасться уникнути в майбутньому.