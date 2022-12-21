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Очільник СБУ передрік долю Путіна: його чекає два варіанти

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Київ, Середа 21 грудня 2022 12:37
Очільник СБУ передрік долю Путіна: його чекає два варіанти Фото: Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Доля російського диктатора Володимира Путіна складеться одним із двох варіантів. Його чекає суд, або безславна смерть в бункері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника СБУ Василя Малюка в інтерв'ю Наталії Мосейчук для телеканалу "1+1".

"(Путін - ред.) загрався, закрався, зазнався. Це бункерний дід. Він реально живе у своєму хворобливому світі і його спіткає два варіанти: або лава підсудних у Гаазі, або безславна смерть десь у бункері на Алтаї", - заявив Малюк.

На питання журналіста, чи реальним є сценарій того, що Путін і його оточення все ж опиняться на лаві підсудних, він відповів, що "в СБУ є унікальна скарбничка доказів".

"Сьогодні Служба безпеки сформувала унікальну скарбничку доказів для майбутніх міжнародних кримінальних судів, над цим працює наше слідство...І от в тих матеріалах, які ми вже зібрали, там Карін Хан (прокурор Міжнародного кримінального суду - ред.), коли їх побачив, сказав - "вищий пілотаж", - зауважив Малюк.

Своєю чергою очільник СБУ уточнив, йдеться про докази, які зібрані не тільки гласно.

"Проведено дуже масштабний комплекс саме негласних розшукових технічних заходів. Ми маємо дуже багато цікавих аудіофайлів і не лише. Тому всьому свій час", - додав Малюк.

Нагадаємо, раніше глава української розвідки Кирило Буданов розповів, що Путін може не дожити до кінця війни в Україні, а в Росії вже йдуть дискусії, хто може замінити очільника Кремля.

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