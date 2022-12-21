Глава СБУ предрек судьбу Путина: его ждет два варианта

Судьба российского диктатора Владимира Путина сложится по одному из двух вариантов. Его ждет суд или бесславная смерть в бункере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя СБУ Василия Малюка в интервью Наталье Мосейчук для телеканала "1+1".

"(Путин - ред.) заигрался, закрался, зазнался. Это бункерный дед. Он реально живет в своем больном мире и его постигнет два варианта: либо скамья подсудимых в Гааге, либо бесславная смерть где-то в бункере на Алтае", - заявил Малюк.

На вопрос журналиста, реален ли сценарий того, что Путин и его окружение все же окажутся на скамье подсудимых, он ответил, что "у СБУ есть уникальная копилка доказательств".

"Сегодня Служба безопасности сформировала уникальную копилку доказательств для будущих международных уголовных судов, над этим работает наше следствие... И вот в тех материалах, которые мы уже собрали, там Карин Хан (прокурор Международного уголовного суда - ред.), когда их увидел, сказал - "высший пилотаж", - заметил Малюк.

В свою очередь глава СБУ уточнил, речь идет о доказательствах, которые собраны не только гласно.

"Проведен очень масштабный комплекс именно негласных розыскных технических мероприятий. У нас очень много интересных аудиофайлов и не только. Поэтому всему свое время", - добавил Малюк.

Напомним, ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, что Путин может не дожить до конца войны в Украине, а в России уже идут дискуссии, кто может заменить главу Кремля.

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