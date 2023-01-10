Очільник МЗС Туреччини заявив про підтримку формули миру від України

Туреччина підтримує формулу миру із 10 пунктів, яку запропонував президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу, яку приводить видання Anadolu.
"Ми віримо, що ця війна закінчиться за столом переговорів", - заявив очільник МЗС Туреччини.
За його словами, Туреччина доклала великих зусиль у цьому відношенні. Чавушоглу пояснив, що всі побачили результати дипломатії, попри війну, і що переговори продовжуються у багатьох вимірах.
"Звичайно, наша мета - міцний мир та взаємоприйнятне рішення. Ми віримо, що ця війна закінчиться за столом переговорів. Що раніше, то краще", - додав міністр.
Пояснюючи свої зусилля, Чавушоглу заявив, що Зеленський запропонував мирний план із 10 пунктів і Туреччина підтримує цей план.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський та його турецький колега Реджеп Тайїп Ердоган провели телефонну розмову. Однією з тем обговорень було посередництво Анкари у питанні миру між РФ та Україною.
Також ми писали, що Ердоган розповів про нову схему експорту російського зерна за кордон.
Україна пропонує формулу миру, аби зупинити руйнівну російську війну. Вона полягає в гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні військ РФ з окупованих територій.
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