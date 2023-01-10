Очільник МЗС Туреччини заявив про підтримку формули миру від України

"Ми віримо, що ця війна закінчиться за столом переговорів", - заявив очільник МЗС Туреччини.

За його словами, Туреччина доклала великих зусиль у цьому відношенні. Чавушоглу пояснив, що всі побачили результати дипломатії, попри війну, і що переговори продовжуються у багатьох вимірах.

"Звичайно, наша мета - міцний мир та взаємоприйнятне рішення. Ми віримо, що ця війна закінчиться за столом переговорів. Що раніше, то краще", - додав міністр.

Пояснюючи свої зусилля, Чавушоглу заявив, що Зеленський запропонував мирний план із 10 пунктів і Туреччина підтримує цей план.