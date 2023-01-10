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Глава МИД Турции заявил о поддержке формулы мира от Украины

Фото: глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Турция поддерживает формулу мира из 10 пунктов, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, которое приводит издание Anadolu.

"Мы верим, что эта война закончится за столом переговоров", – заявил глава МИД Турции.

По его словам, Турция приложила большие усилия в этом отношении. Чавушоглу объяснил, что все увидели результаты дипломатии, невзирая на войну, и что переговоры продолжаются во многих измерениях.

"Конечно, наша цель - крепкий мир и взаимоприемлемое решение. Мы верим, что эта война закончится за столом переговоров. Чем раньше, тем лучше", - добавил министр.

Объясняя свои усилия, Чавушоглу заявил, что Зеленский предложил мирный план по 10 пунктам и Турция поддерживает этот план.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Одной из тем обсуждений было посредничество Анкары по вопросу мира между РФ и Украиной.

Также мы писали, что Эрдоган рассказал о новой схеме экспорта российского зерна за границу.

Украина предлагает формулу мира, чтобы остановить разрушительную российскую войну. Она заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе войск РФ с оккупированных территорий.

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