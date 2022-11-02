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Очільник МЗС Іспанії прибув до Києва з візитом

Фото: глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес сьогодні, 2 листопада, прибув з робочим візитом до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Глава МЗС прибув до столиці України потягом. Він показав відео з залізного вокзалу у Києві.

"Щойно прибув до Києва, щоб передати прихильність та підтримку Іспанії народу та уряду України у захисті її суверенітету, миру та свободи", - зазначив міністр.

Альбарес заявив, що планує зустрітися зі співробітникам посольства Іспанії в Україні та подякувати їм за роботу в умовах війни.

Нагадаємо, нещодавно Київ відвідав прем'єр-міністр Чехії. Він провів офіційну зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

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