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Глава МИД Испании прибыл в Киев с визитом

Фото: глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес сегодня, 2 ноября, прибыл с рабочим визитом в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Глава МИД прибыл в столицу Украины на поезде. Он показал видео с железнодорожного вокзала в Киеве.

"Только что прибыл в Киев, чтобы передать благосклонность и поддержку Испании народу и правительству Украины в защите ее суверенитета, мира и свободы", - отметил министр.

Альбарес заявил, что планирует встретиться с сотрудниками посольства Испании в Украине и поблагодарить их за работу в условиях войны.

Напомним, что недавно Киев посетил премьер-министр Чехии. Он провел официальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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