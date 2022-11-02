Глава МИД Испании прибыл в Киев с визитом

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес сегодня, 2 ноября, прибыл с рабочим визитом в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Глава МИД прибыл в столицу Украины на поезде. Он показал видео с железнодорожного вокзала в Киеве.

"Только что прибыл в Киев, чтобы передать благосклонность и поддержку Испании народу и правительству Украины в защите ее суверенитета, мира и свободы", - отметил министр.

Альбарес заявил, что планирует встретиться с сотрудниками посольства Испании в Украине и поблагодарить их за работу в условиях войны.