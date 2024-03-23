Очільник Моссаду прибув до Катару для переговорів щодо перемир'я в Секторі Газа

Директор Моссаду Давід Барнеа прилетів до Катару щоб обговорити з західними партнерами потенційне перемир'я і звільнення заручників у Секторі Газа. У переговорах намітився прогрес, але про прорив говорити передчасно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
У столиці країни Доха Барнеа зустрінеться з директором ЦРУ Вільямом Бернсом, прем'єр-міністром Катару Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані і главою розвідки Єгипту Аббасом Камелем,
У п'ятницю відбувся наступний раунд переговорів про звільнення заручників. Високопоставлений ізраїльський чиновник повідомив, що в переговорах є прогрес, але прориву поки що немає. За даними 12-го каналу, США чинять тиск на посередників - Єгипет і Катар - з метою прискорення переговорів.
У четвер в Каїрі держсекретар Ентоні Блінкен зустрівся з міністрами закордонних справ Єгипту, Йорданії, Катару, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів, щоб обговорити ідеї щодо майбутнього Сектору Газа. На зустрічі також був присутній високопосадовець Організації визволення Палестини - міжнародно визнаного органу, що представляє палестинський народ.
Окрім майбутнього регіону, міністри обговорили переговори про перемир'я і зусилля з доставки термінової гуманітарної допомоги в Секторі Газа наземним, повітряним і морським шляхами, а також зусилля з вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту за принципом двох держав.
Під час попередньої зустрічі з Блінкеном президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сіссі наголосив на необхідності негайного припинення вогню і застеріг від "небезпечних наслідків" запланованого Ізраїлем наступу проти ХАМАСу в Рафаху.
Обидві сторони знову заявили про своє неприйняття примусового переміщення жителів Гази і погодилися з важливістю вжиття всіх необхідних заходів для забезпечення надходження гуманітарної допомоги в Сектор Газа.
Вони також обговорили створення незалежної палестинської держави з гарантіями безпеки для Ізраїлю.
У п'ятницю, 22 березня, держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Ізраїль, де зустрівся з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху і його військовим кабінетом.
Угруповання ХАМАС напало на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Після цього Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію в Секторі Газа, що триває досі. Прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є повне знищення ХАМАСу та звільнення заручників.
На початку лютого він також повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах, що на півдні Сектору Гази біля кордону з Єгиптом.
12 березня представник ХАМАСу заявив, що група ухвалює змінену версію пропозиції США щодо припинення вогню в Газі. Однак наступного дня Сили оборони Ізраїлю завдали удару по центру розподілу продовольства в східній частині Рафаху.
18 березня Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив виїзд ізраїльської переговорної делегації в Доху (Катар) для переговорів про тимчасове перемир'я в Секторі Газа й звільнення заручників.
У п'ятницю, 22 березня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю, де зустрівся з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу і його військовим кабінетом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.