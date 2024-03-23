Глава Моссада прибыл в Катар для переговоров о перемирии в Секторе Газа

Директор Моссада Давид Барнеа прилетел в Катар чтобы обсудить с западными партнерами потенциальное перемирие и освобождение заложников в Секторе Газа. В переговорах наметился прогресс, но о прорыве говорить преждевременно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
В столице страны Доха Барнеа встретится с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани и главой разведки Египта Аббасом Камелем,
В пятницу состоялся новый раунд переговоров об освобождении заложников. Высокопоставленный израильский чиновник сообщил, что в переговорах есть прогресс, однако прорыва пока нет. По данным 12-го канала, США оказывают давление на посредников - Египет и Катар - с целью ускорения переговоров.
В четверг в Каире госсекретарь Энтони Блинкен встретился с министрами иностранных дел Египта, Иордании, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы обсудить идеи касательно будущего Сектора Газа. На встрече также присутствовал высокопоставленный чиновник Организации освобождения Палестины - международно признанного органа, представляющего палестинский народ.
Помимо будущего региона, министры обсудили переговоры о перемирии и усилия по доставке срочной гуманитарной помощи в Секторе Газа наземным, воздушным и морским путями, а также усилия по разрешению израильско-палестинского конфликта по принципу двух государств.
Во время предыдущей встречи с Блинкеном президент Египта Абдель Фаттах ас-Сисси подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня и предостерег от "опасных последствий" запланированного Израилем наступления против ХАМАСа в Рафахе.
Обе стороны вновь заявили о своем неприятии принудительного перемещения жителей Газы и согласились с важностью принятия всех необходимых мер для обеспечения поступления гуманитарной помощи в Сектор Газа.
Они также обсудили создание независимого палестинского государства с гарантиями безопасности для Израиля.
В пятницу, 22 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Израиль, где встретился с премьер-министром Беньямином Нетаньяху и его военным кабинетом.
Исламская радикальная группировка ХАМАС напала на Израиль 7 октября 2023 года. После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение ХАМАСа и освобождение заложников.
В начале февраля он также сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наземное вторжение в город Рафах, что на юге Сектора Газа вблизи границы с Египтом.
12 марта представитель ХАМАСа заявил, что группа принимает измененную версию предложения США о прекращении огня в Газе. Однако на следующий день Силы обороны Израиля нанесли удар по центру распределения продовольствия в восточной части Рафаха.
18 марта Кабинет безопасности Израиля одобрил выезд израильской переговорной делегации в Доху (Катар) для переговоров о временном перемирии в Секторе Газа и освобождении заложников.
В пятницу, 22 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль, где встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и его военным кабинетом.
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