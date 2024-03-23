Глава Моссада прибыл в Катар для переговоров о перемирии в Секторе Газа

В столице страны Доха Барнеа встретится с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани и главой разведки Египта Аббасом Камелем,

В пятницу состоялся новый раунд переговоров об освобождении заложников. Высокопоставленный израильский чиновник сообщил, что в переговорах есть прогресс, однако прорыва пока нет. По данным 12-го канала, США оказывают давление на посредников - Египет и Катар - с целью ускорения переговоров.

В четверг в Каире госсекретарь Энтони Блинкен встретился с министрами иностранных дел Египта, Иордании, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы обсудить идеи касательно будущего Сектора Газа. На встрече также присутствовал высокопоставленный чиновник Организации освобождения Палестины - международно признанного органа, представляющего палестинский народ.

Помимо будущего региона, министры обсудили переговоры о перемирии и усилия по доставке срочной гуманитарной помощи в Секторе Газа наземным, воздушным и морским путями, а также усилия по разрешению израильско-палестинского конфликта по принципу двух государств.

Во время предыдущей встречи с Блинкеном президент Египта Абдель Фаттах ас-Сисси подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня и предостерег от "опасных последствий" запланированного Израилем наступления против ХАМАСа в Рафахе.

Обе стороны вновь заявили о своем неприятии принудительного перемещения жителей Газы и согласились с важностью принятия всех необходимых мер для обеспечения поступления гуманитарной помощи в Сектор Газа.

Они также обсудили создание независимого палестинского государства с гарантиями безопасности для Израиля.

В пятницу, 22 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Израиль, где встретился с премьер-министром Беньямином Нетаньяху и его военным кабинетом.