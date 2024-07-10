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Очільник "Феррарі" розкрив терміни контракту з Хемілтоном

Маранелло, Середа 10 липня 2024 13:29
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Очільник "Феррарі" розкрив терміни контракту з Хемілтоном Фото: Льюїс Хемілтон під час Гран-прі Британії-2024 (x.com/MercedesAMGF1)
Автор: Антон Федорців

Керівник стайні Формули-1 "Феррарі" Фредерік Вассьор окреслив часові рамки договору зі семиразовим чемпіоном світу Льюїсом Хемілтоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Британський пілот підписав контракт зі Скудерією 1 лютого. Виступи в червоному боліді італійської команди ветеран розпочне в сезоні-2025.

"Феррарі" тоді оголосила про підписання угоди на кілька років. Утім, кількість сезонів залишалася таємницею. Профільна преса вважала, що Хемілтон уклав договір за схемою 2+1, але тепер з'ясувалося, що контракт буде трирічним.

"Льюїсу довелося зробити вибір. Де він матиме найбільше шансів виграти титул у 2025, 2026, 2027 роках? І він дав відповідь: "Феррарі", – розповів Вассьор.

Хто такий Льюїс Хемілтон

Уродженець англійського графства Хартфордшир. Переможець британської Формули-Рено (2003), європейської Формули-3 (2005) та серії GP2 (2006).

Під егідою Формули-1 дебютував у сезоні-2007 за кермом "Макларена". У конкуренції з Фернандо Алонсо відразу ж повів боротьбу за чемпіонський титул, виграв 4 гран-прі та став віце-чемпіоном світу. На наступний рік уперше став чемпіоном. У 2013-му перейшов у "Мерседес" і тріумфував у чемпіонаті ще 6 разів (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020).

Загалом у F1 провів 344 гран-прі, в яких здобув 104 перемоги, 199 разів зійшов на подіум, виграв 104 поули та показав 67 найшвидших кіл. Дитячий кумир британця – легендарний бразилець Айртон Сенна. Серед інтересів за межами спорту слід виокремити веганський активізм і мистецтво.

До слова, раніше Хемілтон тріумфував на Гран-прі Британії з оновленням рекорду F1.

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Ferrari Формула-1 Льюис Хэмилтон
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