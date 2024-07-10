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Глава "Феррари" раскрыл сроки контракта с Хэмилтоном

Маранелло, Среда 10 июля 2024 13:29
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Глава "Феррари" раскрыл сроки контракта с Хэмилтоном Фото: Льюис Хэмилтон во время Гран-при Британии-2024 (x.com/MercedesAMGF1)
Автор: Антон Федорцив

Руководитель конюшни Формулы-1 "Феррари" Фредерик Вассер очертил временные рамки договора с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Британский пилот подписал контракт со Скудерией 1 февраля. Выступления в красном болиде итальянской команды ветеран начнет в сезоне-2025.

"Феррари" тогда объявила о подписании соглашения на несколько лет. Впрочем, количество сезонов оставалось тайной. Профильная пресса считала, что Хэмилтон заключил договор по схеме 2+1, но теперь выяснилось, что контракт будет трехлетним.

"Льюису пришлось сделать выбор. Где у него будет больше шансов выиграть титул в 2025, 2026, 2027 годах? И он дал ответ: "Феррари", – рассказал Вассер.

Кто такой Льюис Хэмилтон

Уроженец английского графства Хартфордшир. Победитель британской Формулы-Рено (2003), европейской Формулы-3 (2005) и серии GP2 (2006).

Под эгидой Формулы-1 дебютировал в сезоне-2007 за рулем "Макларена". В конкуренции с Фернандо Алонсо сразу же повел борьбу за чемпионский титул, выиграл 4 гран-при и стал вице-чемпионом мира. На следующий год впервые стал чемпионом. В 2013-м перешел в "Мерседес" и триумфовал в чемпионате еще 6 раз (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020).

Всего в F1 провел 344 гран-при, в которых одержал 104 победы, 199 раз взошел на подиум, выиграл 104 поула и показал 67 быстрейших кругов. Детский кумир британца – легендарный бразилец Айртон Сенна. Среди интересов вне спорта следует выделить веганский активизм и искусство.

К слову, ранее Хэмилтон триумфовал на Гран-при Британии с обновлением рекорда F1.

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Ferrari Формула-1 Льюис Хэмилтон
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