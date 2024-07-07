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Хемілтон із рекордом Формули-1 виграв напівдощовий Гран-прі Британії

Сільверстоун, Неділя 07 липня 2024 18:34
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Хемілтон із рекордом Формули-1 виграв напівдощовий Гран-прі Британії Фото: Льюїс Хемілтон здобув перемогу в непростих умовах (x.com/MercedesAMGF1)
Автор: Антон Федорців

Британський пілот "Мерседеса" Льюїс Хемілтон тріумфував на автодромі "Сільверстоун".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.

На перших сотнях метрів дистанції Ферстаппен за кермом "Ред Булла" пройшов пілота "Макларена" Норріса в боротьбі за третє місце. Та далі на трасі запанував штиль з лідерством двох пілотів "Мерседеса" – Расселла та Хемілтона.

Змінити перебіг подій вирішила погода. Поява дощових хмар і перших капель на траєкторії стали сигналом до великих змін. Спершу почав втрачати Ферстаппен, тож його до 17-го кола пройшов дует із "Макларена". На наступному ж Хемілтон обігнав Расселла на чолі пелотону.

Утім, уже на 20-му колі семиразового чемпіона світу пройшли і Норріс, і Піастрі. Зрештою, всі гонщики поїхали за гумою для проміжних метеоумов. Після відвідин боксів сформувалася топ-6 у складі Норріса, Хемілтона, Ферстаппена, Расселла, Сайнса з "Феррарі" та Піастрі.

Проте, незабаром із гонки через технічні проблеми вибув Расселл. Згодом припинився дощ і на 40-му колі вже всі претенденти на перемогу перевзулися в звичайні шини. Хемілтон і Норріс поставили на "софт", а ось Ферстаппен узяв "хард". Пілот "Мерседеса" випередив співвітчизника завдяки ранньому піт-стопу, а от чинний чемпіон швидкими темпами почав наздоганяти обох.

Розв'язка настала на 48-му колі – Ферстаппен пройшов Норріса та кинувся наздоганяти Хемілтона. Та на цей момент стало очевидно, що титулований британський пілот свого не віддасть. Зрештою, гонщик "Мерседеса" здобув першу перемогу з 2021 року та вдев'яте в кар'єрі тріумфував на домашній трасі. Досі ніхто з пілотів не вигравав один гран-прі так часто.

Класифікація Гран-прі Британії-2024:

  1. Льюїс Хемілтон
  2. Макс Ферстаппен (+1.465)
  3. Ландо Норріс (+7.547)

До слова, раніше резервіст "Феррарі" Берман уклав із "Хаасом" кількарічний контракт.

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Формула-1 Льюис Хэмилтон Mercedes
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