"Очікую доповіді": Зеленський анонсував заміну деяких керівників ОВА

Нагадаємо, що Зеленський на тлі масштабних російських обстрілів Одеської області анонсував звільнення командувача Повітряного командування "Південь" генерала Дмитра Карпенка. Також в регіоні буде посилено ППО.

Додамо, що ще на початку грудня Зеленський заявив, що планує замінити низку керівників ОВА. Зокрема зміни можуть торкнутися військово-цивільних адміністрацій на Донеччині та Одеської обласної військової адміністрації. Тоді Зеленський також не розкрив жодних подробиць щодо кандидатур.

Президент зазначив тільки що без деяких керівників ОВА "буде непросто" та підтвердив, що дав доручення підготувати списки - їх нададуть прем’єр-міністр Юлія Свириденко, віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба та заступник глави Офісу президента Віктор Микита.