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Ожидать Abrams? Байден сегодня выступит с заявлением о военной помощи Украине

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Среда 25 января 2023 16:18
Ожидать Abrams? Байден сегодня выступит с заявлением о военной помощи Украине Фото: Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня 25 января, президент США Джо Байден выступит с заявлением о военной помощи Украине. Вероятно объявит о планах отправить ВСУ боевые танки Abrams.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Выступление президента США запланировано на 19:00 по киевскому времени.

По словам американских чиновников, США завершают разработку планов по отправке примерно 30 танков Abrams для нужд ВСУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина получит от партнеров современные немецкие танки Leopard 2.

Как писали СМИ, президент США может объявить о поставке Украине танков Abrams уже в эту среду.

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