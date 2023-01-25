Ожидать Abrams? Байден сегодня выступит с заявлением о военной помощи Украине

Сегодня 25 января, президент США Джо Байден выступит с заявлением о военной помощи Украине. Вероятно объявит о планах отправить ВСУ боевые танки Abrams.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам американских чиновников, США завершают разработку планов по отправке примерно 30 танков Abrams для нужд ВСУ.

Выступление президента США запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина получит от партнеров современные немецкие танки Leopard 2.

Как писали СМИ, президент США может объявить о поставке Украине танков Abrams уже в эту среду.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.