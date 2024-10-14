UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

В очікуванні помсти від Ізраїлю. Іран припинив непрямі переговори з США

Фото: Аббаса Арагчі, голова Міністерства закордонних справ Ірану (cкриншот)
Автор: Сергій Пишкін

Іран припинив непрямі переговори зі Сполученими Штатами Америки (США) в Омані. Усе через напруженість довкола можливої помсти Ізраїля за нещодавній масований обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі, якого цитує The Times of Israel.

Як пише видання, Султанат, який розташований на східному краю Аравійського півострова, давно є співрозмовником між Іраном і США, у тому ж числі й таємних переговорах, які зрештою породили ядерну угоду у 2015 році. 

"Наразі маскатський процес зупинений через особливу ситуацію в регіоні. Ми не бачимо жодних підстав для переговорів, поки не подолаємо нинішню кризу", - заявив міністр під час візиту до Маскату. 

Масований обстріл Ізраїля 

1 жовтня, Іран завдав удару по території Ізраїлю, використавши балістичні ракети. За даними Армії оборони Ізраїлю, системи протиповітряної оборони країни знищили велику кількість ворожих цілей.

Загалом, згідно зі словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, Іран випустив близько 200 ракет. Сполучені Штати надали допомогу Ізраїлю в збиванні ракет, використовуючи свої військові ресурси. До захисту від нападу також долучилася Велика Британія.

Іран виправдав свій удар як відповідь на ліквідацію низки високопосадовців, зокрема, голови політбюро руху ХАМАС Ісмаїла Ганії, лідера "Хезболли" Хасана Насралли та іранського генерала Аббаса Нілфорушана.

Деталі про обстріл можна знайти в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиІзраїльІран