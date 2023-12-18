В очікуванні "Ман Сіті". Володар Копа Лібертадорес став першим фіналістом Клубного ЧС-2023

Клубний чемпіонат світу, 1/2 фіналу

"Флуміненсе" – "Аль-Ахлі" – 2:0

Голи: Аріас, 71 (пенальті), Джон Кеннеді, 90

"Триколірні" зуміли дотиснути чемпіона Африки лише в другій половині зустрічі. Бразильський гранд забив два м'ячі в останній третині ігрового часу. Відкрив рахунок Аріас, який упевнено реалізував одинадцятиметровий за фол проти Марсело.

Зняв же всі запитання щодо переможця півфіналу Джон Кеннеді. На останній хвилині основного часу нападник реалізував свій шанс. Він влучним ударом під стійку встановив остаточний результат і вивів "Флуміненсе" у фінал турнірі.

Суперник володаря Кубка Лібертадорес визначиться в другому півфіналі. 19 грудня на цій же стадії зустрінуться японська "Урава" та англійський "Манчестер Сіті". Початок поєдинку призначений на 20:00 за київським часом.

Клубний чемпіонат світу цьогоріч востаннє пройде у форматі плей-офф із переможцями континентальних турнірів. Наступного року кількість учасників зросте до 32-х команд. Лише від Європи в змаганнях візьмуть участь 12 колективів.