В ожидании "Ман Сити". Обладатель Копа Либертадорес стал первым финалистом Клубного ЧМ-2023

Бразильский "Флуминенсе" обыграл египетский "Аль-Ахли" в полуфинале Клубного чемпионата мира по итогам 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
"Флуминенсе" – "Аль-Ахли" – 2:0
Голы: Ариас, 71 (пенальти), Джон Кеннеди, 90
"Трехцветные" сумели дожать чемпиона Африки лишь во второй половине встречи. Бразильский гранд забил два мяча в последней трети игрового времени. Открыл счет Ариас, уверенно реализовавший одиннадцатиметровый за фол против Марсело.
Снял же все вопросы о победителе полуфинала Джон Кеннеди. На последней минуте основного времени нападающий реализовал свой шанс. Он точным ударом под штангу установил окончательный результат и вывел "Флуминенсе" в финал турнира.
Соперник обладателя Кубка Либертадорес определится во втором полуфинале. 19 декабря на этой же стадии встретятся японская "Урава" и английский "Манчестер Сити". Начало поединка назначено на 20:00 по киевскому времени.
Клубный чемпионат мира в последний раз пройдет в формате плей-офф с победителями континентальных турниров. В следующем году количество участников вырастет до 32-х команд. Только от Европы в соревнованиях примут участие 12 коллективов.
К слову, донецкий "Шахтер" получил соперника в плей-офф Лиги Европы по результатам жеребьевки.
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