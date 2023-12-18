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В ожидании "Ман Сити". Обладатель Копа Либертадорес стал первым финалистом Клубного ЧМ-2023

Фото: Да "Флуминенсе" открыл счет (twitter.com/FIFAWorldCup)
Автор: Антон Федорцив

Бразильский "Флуминенсе" обыграл египетский "Аль-Ахли" в полуфинале Клубного чемпионата мира по итогам 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Клубный чемпионат мира, 1/2 финала

"Флуминенсе" – "Аль-Ахли" – 2:0

Голы: Ариас, 71 (пенальти), Джон Кеннеди, 90

 

"Трехцветные" сумели дожать чемпиона Африки лишь во второй половине встречи. Бразильский гранд забил два мяча в последней трети игрового времени. Открыл счет Ариас, уверенно реализовавший одиннадцатиметровый за фол против Марсело.

Снял же все вопросы о победителе полуфинала Джон Кеннеди. На последней минуте основного времени нападающий реализовал свой шанс. Он точным ударом под штангу установил окончательный результат и вывел "Флуминенсе" в финал турнира.

Соперник обладателя Кубка Либертадорес определится во втором полуфинале. 19 декабря на этой же стадии встретятся японская "Урава" и английский "Манчестер Сити". Начало поединка назначено на 20:00 по киевскому времени.

Клубный чемпионат мира в последний раз пройдет в формате плей-офф с победителями континентальных турниров. В следующем году количество участников вырастет до 32-х команд. Только от Европы в соревнованиях примут участие 12 коллективов.

К слову, донецкий "Шахтер" получил соперника в плей-офф Лиги Европы по результатам жеребьевки.

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Чемпионат мира