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В очікуванні евакуації. Солдати РФ у Сирії пиячать і займаються мародерством, - ГУР

Ілюстративне фото: Росія евакуює своїх солдатів з Сирії (mil.ru)
Автор: Іван Носальський

Російські солдати в Сирії очікують евакуації після падіння режиму Башара Асада. Вони пиячать і займаються мародерством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram.

За даними ГУР, залишки військового контингенту РФ у Сирії стягуються до морської бази РФ у Тартусі та авіабази РФ Хмеймім.

"Ті росіяни, які дісталися місць евакуації, як правило, пиячать і мародерять в очікуванні свого рейсу", - уточнили в розвідці.

У ГУР підкреслюють, що щодня між Хмеймімом і російськими аеродромами курсує по 4-5 військово-транспортних літака.

Також росіяни направили до Тартуса свої великі десантні кораблі "Іван Грєн" і "Алєксандр Остраковскій", щоб вони вивезли звідти військову техніку та озброєння. Кораблі станом на зараз перебувають у Норвезькому морі, за кілька днів вони мають пройти через Ла-Манш.

При цьому до Тартуса рухається російський суховантаж Sparta, який вийшов з міста Балтійськ. Це стосується і судна Sparta II, воно вийшло з Санкт-Петербурга.

Розвідники уточнюють, що командувач російським контингентом генерал-полковник Олександр Чайко наказав ремонтувати військову техніку, яку вивозять із Сирії.

Падіння режиму Асада

Нагадаємо, у Сирії нещодавно було повалено режим Башара Асада - одного із союзників Росії. На цьому тлі росіянам довелося евакуювати свій контингент із Сирії.

Як зазначав заступник радника з національної безпеки США Джон Файнер, падіння режиму Асада показує ослабленість Росії та Ірану.

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