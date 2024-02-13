Очікуваних +15 майже не буде. Синоптик назвала причину та дала прогноз на сьогодні

"Туман підступний не дав прогрітися як слід повітрю. Тому й очікуваних +15 практично нема. Хоча загалом не холодно, бо все ж прийшла тепла повітряна маса", - розповіла вона.

Зокрема, вдень +6...+11, на півдні - +9...+14, в Криму - до +15...+17 градусів, хоча "це тепло розмиється дощами", які переважатимуть у у більшості областей України.

У Києві 13 лютого вогко, мокро, туманно, температура повітря вдень +8....+10 градусів.

Погода на найближчі дні

Надалі, як зазначила Діденко, по тижню поступово холоднішатиме.

"Прориву тепла не видно, але його й не повинно поки що бути - зима, лютий", - додала синоптик.

Погода в лютому 2024

Нагадаємо, у першій половині лютого в Україні встановилася тепла погода. Температура перевищує норму на 7-10 градусів та відповідає показникам початку квітня. У Києві вже оновлено кілька температурних рекордів.

Як зазначила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, високі температури взимку в Україні - досить часте явище в останні 20 років.