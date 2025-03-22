Очікується різноманітна погода. Синоптики дали прогноз на завтра

Паводок у Флоренції

Паводок у Флоренції 15 березня був спричинений потужним циклоном над Середземним морем, який приніс інтенсивні опади - за добу випала місячна норма дощу.

Унаслідок цього рівень води в річці Арно різко зріс, у передмістях Флоренції, менші річки також спричинили затоплення міст. В тому числі висока температура Середземного моря також сприяла розвитку циклону.

Подібні погодні явища можуть ставати частішими через зміну клімату. Додамо, що сильна повінь накрила Саудівську Аравію 7 січня. Тоді затопило місто Мекка, а потоки води змивали авто з доріг.

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