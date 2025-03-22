Ожидается разнообразная погода. Синоптики дали прогноз на завтра

Паводок во Флоренции

Паводок во Флоренции 15 марта был вызван мощным циклоном над Средиземным морем, который принес интенсивные осадки - за сутки выпала месячная норма дождя.

В результате уровень воды в реке Арно резко вырос, в пригородах Флоренции, меньшие реки также вызвали затопление городов. В том числе высокая температура Средиземного моря также способствовала развитию циклона.

Подобные погодные явления могут становиться более частыми из-за изменения климата. Добавим, что в сентябре прошлого года шторм "Борис" охватил Центральную и Восточную Европу и накрыл север Италии, вызвав сильные наводнения и оползни. Около тысячи людей были эвакуированы из своих домов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.