Очікуємо на певні рішення від наших партнерів: Зеленський про поставки нових систем ППО

Україна робить усе, щоб перед зимою отримати більше систем ППО. Наразі країна очікує на певні рішення від партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву президента України Володимира Зеленського .

"Ми робимо все, щоб дати Україні більше систем ППО перед зимою", - йдеться у заяві.

За словами президента, наразі очікуються певні рішення від наших партнерів.

"Але вся робота в регіонах, яка стосується фізичного захисту критичних об’єктів та термінової відбудови, повинна бути проведена максимально за час до зими", - додав Зеленський.

Атаки РФ на критичну інфраструктуру України

Нагадаємо, Росія активно атакувала українську енергетику минулого року, через що українці стикалися з вимкненням світла та навіть зникненням тепла взимку.

Цього року Україна формує багаторівнений захист для енергетичних об’єктів.

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що у північній частині України вживаються заходи щодо підвищення ефективності системи протиповітряної оборони.

Також Зеленський сказав, що складнощі контрнаступу українських захисників полягають у відсутності достатньої кількості боєприпасів та систем протиповітряної оборони.