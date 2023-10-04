ua en ru
Ср, 04 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Очікуємо на певні рішення від наших партнерів: Зеленський про поставки нових систем ППО

Середа 04 жовтня 2023 19:14
UA EN RU
Очікуємо на певні рішення від наших партнерів: Зеленський про поставки нових систем ППО Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна робить усе, щоб перед зимою отримати більше систем ППО. Наразі країна очікує на певні рішення від партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву президента України Володимира Зеленського.

"Ми робимо все, щоб дати Україні більше систем ППО перед зимою", - йдеться у заяві.

За словами президента, наразі очікуються певні рішення від наших партнерів.

"Але вся робота в регіонах, яка стосується фізичного захисту критичних об’єктів та термінової відбудови, повинна бути проведена максимально за час до зими", - додав Зеленський.

Атаки РФ на критичну інфраструктуру України

Нагадаємо, Росія активно атакувала українську енергетику минулого року, через що українці стикалися з вимкненням світла та навіть зникненням тепла взимку.

Цього року Україна формує багаторівнений захист для енергетичних об’єктів.

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що у північній частині України вживаються заходи щодо підвищення ефективності системи протиповітряної оборони.

Також Зеленський сказав, що складнощі контрнаступу українських захисників полягають у відсутності достатньої кількості боєприпасів та систем протиповітряної оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський ПВО Війна в Україні
NEWS
Жорстокий бій з великими втратами у росіян. ГУР розкрило деталі висадки в Криму
Жорстокий бій з великими втратами у росіян. ГУР розкрило деталі висадки в Криму
DAILY
Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського
РБК-Українаінформаційне агентство Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського