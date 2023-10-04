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Ожидаем определенных решений от наших партнеров: Зеленский о поставках новых систем ПВО

Среда 04 октября 2023 19:14
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Ожидаем определенных решений от наших партнеров: Зеленский о поставках новых систем ПВО Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина делает все, чтобы перед зимой получить больше систем ПВО. Сейчас страна ожидает определенных решений от партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы делаем все, чтобы дать Украине больше систем ПВО перед зимой", - говорится в заявлении.

По словам президента, сейчас ожидаются определенные решения от наших партнеров.

"Но вся работа в регионах, которая касается физической защиты критических объектов и срочного восстановления, должна быть проведена максимально за время до зимы", - добавил Зеленский.

Атаки РФ на критическую инфраструктуру Украины

Напомним, Россия активно атаковала украинскую энергетику в прошлом году, из-за чего украинцы сталкивались с отключением света и даже исчезновением тепла зимой.

В этом году Украина формирует многоуровневую защиту для энергетических объектов.

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что в северной части Украины принимаются меры по повышению эффективности системы противовоздушной обороны.

Также Зеленский сказал, что сложности контрнаступления украинских защитников состоят в отсутствии достаточного количества боеприпасов и систем противовоздушной обороны.

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