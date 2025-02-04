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"Очікуємо на французькі винищувачі". Зеленський провів нараду щодо розвитку Повітряних сил

Київ, Вівторок 04 лютого 2025 17:25
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"Очікуємо на французькі винищувачі". Зеленський провів нараду щодо розвитку Повітряних сил Фото: президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо Повітряних сил (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду про розвиток українських Повітряних сил. Під час неї обговорили модернізацію системи військової авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.

Зеленський нагадав, що Україна перейшла на F-16, і це був один із найшвидших переходів на новий тип літаків серед усіх країн.

"Очікуємо в нашому небі також французькі винищувачі, які під керуванням українських пілотів обов'язково посилять нашу оборону", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, Україні необхідно прискорити модернізацію системи української військової авіації. Це передбачає нові кадрові підходи, організаційні зміни та набагато більшу увагу командного складу до пілотів, інженерів і всіх людей, які вкладають енергію в розвиток Повітряних сил.

Президент розповів, що в нараді брала участь Лілія Авер'янова, мама Героя України майора Андрія Пільщикова ("Джуса").

"Доручив міністру оборони України (Рустему Умєрову - ред.) реалізувати певні організаційні зміни", - додав Зеленський.

Також під час наради обговорювали перспективу співпраці з партнерами. В Україні працюють над кадровими питаннями для зміцнення командного складу Повітряних сил і керівництва Міноборони.

Mirage від Франції

Нагадаємо, Франція ще минулого року пообіцяла передати Україні свої винищувачі Mirage 2000-5.

Як запевняв нещодавно міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, Україна повинна отримати французькі винищувачі вже до кінця першого кварталу 2025-го року.

Детально про Mirage 2000-5 можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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