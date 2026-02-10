Очі для Patriot та NASAMS: Україна отримала унікальний радар Lanza, у якому відмовляли США

Як пише видання, передача цієї системи стала важливим кроком союзників, адже дозволяє значно посилити можливості глибинного моніторингу повітряного простору та раннього виявлення загроз.

Зазначається, що цю технологію тривалий час відмовлялись надати Україні США, однак передала Іспанія. Вартість цього радіолокаційного комплексу оцінюється у 37 мільйонів євро.

Варто зауважити, що раніше Indra вже співпрацювала з Україною, постачаючи системи для цивільної авіації. Наразі ж йдеться про військове обладнання.

Нові можливості для ППО

Радар Lanza LTR-25 здатний виявляти повітряні цілі на великих відстанях, що дає українським силам більше часу для реагування на ракетні атаки та удари дронів. Система може інтегруватися в єдину мережу з комплексами Patriot, NASAMS та IRIS-T, підвищуючи ефективність усієї протиповітряної оборони.

Завдяки роботі в L-діапазоні радар здатний фіксувати навіть складні цілі з малою радіолокаційною помітністю, зокрема безпілотники типу "Шахед" або крилаті ракети, що летять на низьких висотах.

Мобільність і захист від РЕБ

Lanza LTR-25 - мобільна 3D-радіолокаційна станція з фазованою антенною решіткою, розроблена для роботи в умовах активної радіоелектронної боротьби.

Комплекс можна швидко переміщати вантажівкою або літаком C-130, що дозволяє оперативно змінювати позиції і зменшує ризик ураження з боку противника.