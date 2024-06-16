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Очевидно, Путін попросив Китай не брати участі у саміті миру, маємо звернути на це увагу, - Салліван

Фото: Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван припустив, що Китай не бере участі у саміті миру в Швейцарії тому, що про це керівництво КНР попросив російський диктатор Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

"Очевидно те, що Китаю тут (на саміті миру у Швейцарії, - ред.) немає. І я припускаю, що їх тут немає, тому що Путін попросив їх не приїжджати, і вони зобов’язалися перед Путіним", — сказав Салліван.

На його думку, з цього можна робити висновки про позицію Китаю щодо війни РФ проти України.  

"І я думаю, що це дещо говорить про позицію Китаю щодо війни Росії в Україні. Я думаю, що країни повинні звернути на це увагу", - сказав радник Байдена.

Підтримка Китаєм російської агресії проти України

Публічно Китай завжди заявляє про повагу до територіальної цілісності України і необхідність її збереження, проте на практиці саме Китай найбільше допомагає Росії вести війну проти України, активно поставляючи в РФ товари подвійного призначення, що використовуються у виготовленні зброї, а, за неофіційною інформацією, також безпосередньо саму зброю. Також керівництво Китаю - одне з небагатьох у світі, хто не гидує публічними зустрічами з російським диктатором, оголошеним у розшук Міжнародним кримінальним судом.

За оцінкою генсека НАТО Єнса Столтенберга, допомога КНР відіграє ключову роль для РФ у її війні. За минулий рік 90% мікроелектроніки, яку імпортувала РФ, надійшла з Китаю.

В Офісі президента України нещодавно повідомили, що Китай змінив свій "мирний план" щодо України. Тепер він складається не з 12, а з шести пунктів, і відновлення територіальної цілісності та суверенітету України вже не є його першим пунктом.

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