Очевидно, Путін попросив Китай не брати участі у саміті миру, маємо звернути на це увагу, - Салліван

"Очевидно те, що Китаю тут (на саміті миру у Швейцарії, - ред.) немає. І я припускаю, що їх тут немає, тому що Путін попросив їх не приїжджати, і вони зобов’язалися перед Путіним", — сказав Салліван.

На його думку, з цього можна робити висновки про позицію Китаю щодо війни РФ проти України.

"І я думаю, що це дещо говорить про позицію Китаю щодо війни Росії в Україні. Я думаю, що країни повинні звернути на це увагу", - сказав радник Байдена.

Підтримка Китаєм російської агресії проти України