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Очевидно, Путин попросил Китай не участвовать в саммите мира, мы должны обратить на это внимание, - Салливан

Фото: Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предположил, что Китай не участвует в саммите мира в Швейцарии, потому что об этом руководство КНР попросил российский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

"Очевидно, что Китая здесь (на саммите мира в Швейцарии, - ред.) нет. И я предполагаю, что их здесь нет, потому что Путин попросил их не приезжать, и они обязались перед Путиным", — сказал Салливан.

По его мнению, из этого можно делать выводы о позиции Китая по поводу войны РФ против Украины.

"И я думаю, что это кое-что говорит о позиции Китая относительно войны России в Украине. Я думаю, что страны должны обратить на это внимание", - сказал советник Байдена.

Поддержка Китаем российской агрессии против Украины

Публично Китай всегда заявляет об уважении к территориальной целостности Украины и необходимости ее сохранения, однако на практике именно Китай больше всего помогает России вести войну против Украины, активно поставляя в РФ товары двойного назначения, используемые в изготовлении оружия, а, по неофициальной информации, также непосредственно само оружие. Также руководство Китая - одно из немногих в мире, кто не брезгует публичными встречами с российским диктатором, объявленным в розыск Международным уголовным судом.

По оценке генсека НАТО Йенса Столтенберга, помощь КНР играет ключевую роль для РФ в ее войне. За прошлый год 90% импортируемой РФ микроэлектроники поступило из Китая.

В Офисе президента Украины недавно сообщили, что Китай изменил свой "мирный план" по Украине. Теперь он состоит не из 12, а из шести пунктов, и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины уже не его первый пункт.

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