Очередные "добровольцы". В России сотрудников РЖД будут отправлять на фронт

В России планируют отправить на войну против Украины около 10 тысяч сотрудников компании "Российские железные дороги".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"Государственные компании РФ оповестили о новых нормах подбора "добровольцев" на войну. Так компания "РЖД" получила разнарядку на поиск среди гражданских работников до 10 тысяч новых кандидатов на краткосрочный контракт", - докладывают в Генштабе.
При этом там отметили, что российские военные усилили административно-полицейский режим в населенных пунктах, которые расположены на берегу Днепра, и охрану береговой линии во временно оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей.
Напомним, ранее стало известно, что, по данным ГУР, Россия терпит неудачи в проведении скрытой мобилизации и набирает больше наемников частных военных компании.
Также мы писали, что российские оккупанты собираются перебросить в Крым срочников и так называемых "добровольцев" из Московской и Ленинградской областей.
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