RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чергові "добровольці". У Росії співробітників "РЖД" відправлятимуть на фронт

Фото: у Росії співробітників "РЖД" відправлятимуть на фронт (facebook.com/rzd.official)
Автор: Іван Носальський

У Росії планують відправити на війну проти України близько 10 тисяч співробітників компанії "Российские железные дороги".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Державні компанії РФ сповістили про нові норми підбору "добровольців" на війну. Так компанія "РЖД" отримала рознарядку на пошук серед цивільних працівників до 10 тисяч нових кандидатів на короткостроковий контракт", - доповідають в Генштабі.

При цьому там зазначили, що російські військові посилили адміністративно-поліцейський режим у населених пунктах, які розташовані на березі Дніпра, та охорону берегової лінії в тимчасово окупованих районах Запорізької та Херсонської областей.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними ГУР, Росія терпить невдачі в проведенні прихованої мобілізації і набирає більше найманців приватних військових компанії.

Також ми писали, що російські окупанти збираються перекинути до Криму строковиків і так званих "добровольців" з Московської та Ленінградської областей.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РЖДВійна Росії проти УкраїниМобілізація в Росії