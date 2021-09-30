Очередной провал. "Заря" дома уступила "Роме", пропустив трижды

Римляне долго запрягать не стали и, чуть ли, не в первой атаке острой атаке открыли счет. На 7-й минуте Дарбо получил мяч в центре поля и сходу нашел брешь между двумя центрбэками луганчан Имерековым и Цвеком, выведя Эль Шаарави на свидание с Мацапурой. Нападающий "Ромы" легко обыграл кипера "Зари" и отправил мяч в сетку - 1:0.

Луганчане после гола пытались играть более активно возле чужой штрафной, но в первой половине реальных возможностей для того, чтобы счет сравнять так и не создали.

На старте второй половины чуть не произошло повторение первого тайма. Вновь на "свидание" с Мацапурой чуть не вышел Эль-Шаарави после неудачного приема от Булецы, но кипер "Зари" успел на мяч первым и опасность нейтрализовал.

А затем первый по-настоящему опасный момент создали луганчане. Кочергин в штрафной тонкой передачей вывел Аллахьяра на хорошую позицию метров в семи от ворот. Но иранец, находясь немного под углом, вместо удара решил сделать передачу, которая оказалась неточной.

Такая активность соперника, видимо не сильно понравилась игрокам "Ромы" и они ответили дуплетом. Сперва пристрелку сделал только вышедший на поле Абрахам, воспользовавшись очередным провалом "Зари" в центре защиты, но пробил в штангу. Затем после подачи с углового луганчане не смогли удержать Смоллинга, который спокойно с нескольких метров головой переправил мяч в сетку - 2:0. А спустя еще пару минут со второй попытки забил Абрахам - англичанин воспользовался нерасторопностью центральных защитников "Зари" и пробил метров с 11-ти точно в угол, поставив финальную точку в матче - 3:0.

"ЗАРЯ" - "РОМА" 0:3

Эль-Шаарави, 7; Смоллинг, 66; Абрахам, 68

"Заря": Мацапура - Фаворов (Снурницын, 90+2), Имереков, Цвек, Хомченовский - Булеца (Кристиан, 69), Назарина, Кочергин - Кабаев (Лунев, 83), Громов (Фримпонг, 90+2), Аллахьяр (Шахаб, 69)

"Рома": Руи Патрисио - Ибаньес, Кумбула, Смоллинг, Калафьори - Дарбо (Диавара, 70), Кристанте - Карлес Перес (Дзаньоло, 62), Пеллегрини (Вильяр, 77), Эль-Шаарави (Майораль, 78) - Шомуродов (Абрахам, 62)

После двух туров "Заря" занимает последнее место в своей группе C Лиги конференций с нулем очков. В параллельном матче группы софийский ЦСКА сыграло в нулевую ничью с "Буде-Глимтом" - 0:0.