Реабилитация за стартовый провал. "Шахтер" расписал ничью с "Интером" в ЛЧ

Донецкий "Шахтер" вновь сыграл в нулевую ничью с итальянским "Интером" в рамках второго тура Лиги чемпионов в группе D. Поле двух туров у обоих клубов по одному очку.

Первым "звоночком" для "Шахтера" был забег Дюмфриса на 7-й минуте. Нидерландец получил мяч после длинной передачи за спины защитникам "горняков" и отпасовал на линии штрафной на набегающего Джеко. Тот в касание пытался пробить, но его удар заблокировали игроки "Шахтера".

А уже на следующей минуте случился достаточно жуткий момент с участием игрока украинского клуба. Дюмфрис жестко сыграл против Траоре, у которого нога подвернулась неприродным образом. Форварду "горняков" несколько минут оказывали помощь на поле, а затем увезли на медкаре. Вместо него вышел Тете.

Первый голевой момент случился на 15-й минуте, когда Барелла, сместившись с левого фланга к центру, запустил в перекладину ворот Пятова метров с 20-ти.

"Горняки" долго не ждали для ответа и уже через четыре минуты организовали опасность у ворот "Интера". Соломон отпасовал на Патрика в район 11-ти метров, но его удар заблокировали защитники, а после добивания от Тете мяч прошел рядом со штангой.

Далее чуть более остро действовали итальянцы, но и украинцы в обороне не оседали, достаточно хорошо играя на контратаках. А вот уже на старте второй половины "горняки" создали самый реальный шанс для гола. На 49-й минуте Додо прорвался флангом, вошел в штрафную и прострелил на линию вратарской на Педриньо. Бразилец уже пробивал в пустые ворота, но в последнюю секунду Шкриньяр в подкате удар заблокировал и перевел мяч на угловой.

В целом во втором тайме именно "горняки" выглядели более остро. Но мог "Шахтер" проиграть на последних минутах. Но в обоих случаях в течение одной минуты спас свою команду Пятов. Сперва на 86-й минуте кипер дончан в сумасшедшем прыжке перевел обводящий удар от Корреа на угловой. А после подачи со стандарта также феноменально вытащил удар головой в нижний угол от де Врея.

В итоге нулевая ничья, которая продолжила сухую серию между командами, которая началась еще в прошлогодней ЛЧ - тогда также на групповом этапе дончане и миланисты дважды сыграли в безголевые ничьи.

Таким образом "горняки" смогли немного реабилитироваться после неожиданного поражения в первом туре от "Шерифа" (0:2). Однако все равно украинцы пока занимают последнее место в группе - у "Интера" лучшая разница голов.

"ШАХТЕР" - "ИНТЕР" 0:0

"Шахтер": Пятов - Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили (Кривцов, 78) - Степаненко - Педриньо, Майкон, Алан Патрик (Марлос, 85), Соломон (Мудрык, 78) - Траоре (Тете, 11)

"Интер": Ханданович - Шкриньяр, де Врей, Бастони - Думфрис, Барелла, Брозович (Чалханоглу, 55), Весино (Гальярдини, 81), Димарко (Перишич, 81) - Джеко (Корреа, 55), Мартинес (Санчес, 72)