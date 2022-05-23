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Мэрия Мариуполя назвала имена местных коллаборантов из "ОПЗЖ"

Новина українською →
Мариуполь, Понедельник 23 мая 2022 11:28
Мэрия Мариуполя назвала имена местных коллаборантов из "ОПЗЖ" Фото: мэрия Мариуполя назвала имена предателей из ОПЗЖ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Мэрия Мариуполя назвала имена местных депутатов из "Оппозиционной платформы - За жизнь", которые перешли на сторону оккупантов. В список предателей вошли 9 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Мариуполя.

"На их руках уничтожение Мариуполя и тысячи убитых, они корректировали вражеский огонь, в результате чего мариупольцы остались без света, воды, связи и запасов продовольствия. Они - это коллаборанты из местной фракции партии ОПЗЖ", - говорится в сообщении.

Так, в список предателей, перешедших на сторону агрессора, попали:

  • Иващенко Константин;
  • Истратов Вадим;
  • Хаджинов Дмитрий;
  • Бурлаков Сергей;
  • Калачева Виктория;
  • Агибалов Валерий;
  • Карпенко Елена;
  • Хармышев Евгений;
  • Сотникова Наталья.

Мэрия Мариуполя назвала имена местных коллаборантов из &quot;ОПЗЖ&quot;Фото: коллаборанты из "ОПЗЖ" (t.me/mariupolrada)

Напомним, прокуратура объявила подозрение в госизмене "заместительнице мэра" Мариуполя Виктории Калачевой.

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