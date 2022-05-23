Мэрия Мариуполя назвала имена местных коллаборантов из "ОПЗЖ"

Мэрия Мариуполя назвала имена местных депутатов из "Оппозиционной платформы - За жизнь", которые перешли на сторону оккупантов. В список предателей вошли 9 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Мариуполя .

"На их руках уничтожение Мариуполя и тысячи убитых, они корректировали вражеский огонь, в результате чего мариупольцы остались без света, воды, связи и запасов продовольствия. Они - это коллаборанты из местной фракции партии ОПЗЖ", - говорится в сообщении.

Так, в список предателей, перешедших на сторону агрессора, попали:

Иващенко Константин;

Истратов Вадим;

Хаджинов Дмитрий;

Бурлаков Сергей;

Калачева Виктория;

Агибалов Валерий;

Карпенко Елена;

Хармышев Евгений;

Сотникова Наталья.

Фото: коллаборанты из "ОПЗЖ" (t.me/mariupolrada)