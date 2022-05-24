Черговий колаборант із окупаційної адміністрації Маріуполя отримав підозру в держзраді

Так званий заступник голови адміністрації Маріуполя отримав підозру в державній зраді за процесуального керівництва Донецкої обласної прокуратури. Він був депутатом міської ради, але перейшов на бік РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Офісу генпрокурора.

Депутат-зрадник став підозрюваним у провадженні за статею про держзраду, вчинену в умовах воєнного стану. Досудове розслідування ведуть працівники СБУ. "Підозрюваний відповідає за фінансово-бюджетні питання, зокрема щодо виплати заробітних плат, фінансових розрахунків, закупівлі товарів та послуг, координуючи свою діяльність з так званим казначейством "ДНР". Окрім цього, він вербує мешканців Маріуполя для участі у формуванні окупаційної влади", – йдеться в повідомленні. Напередодні законна мерія Маріуполя опублікувала імена місцевих колаборантів. До списку потрапили 9 депутатів міськради від ОПЗЖ.