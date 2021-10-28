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Очередное смертельное ДТП в Харькове с Infiniti: подробности аварии

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Четверг 28 октября 2021 22:06
Очередное смертельное ДТП в Харькове с Infiniti: подробности аварии Фото: очередное смертельное ДТП в Харькове с Infiniti (Фото hk.npu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

28 октября в Харькове произошло очередное ДТП с участием автомобиля "Инфинити". В результате аварии погибла 72-летняя женщина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Согласно предварительным данным правоохранителей, во время перехода проезжей части на жертву наехал автомобиль "Инифинити". В результате удара-женщину отбросило под колеса авто "Дэу", который двигался во встречном направлении.

"Следователи установили, что "Инфинити" управляла 31-летняя жительница Харькова, за рулем автомобиля "Дэу" находился 56-летний мужчина", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что водительница автомобиля "Инфинити" ранее не нарушала правила дорожного движения и не привлекалась к административной ответственности.

Фото: очередное смертельное ДТП в Харькове с Infiniti (Фото hk.npu.gov.ua)

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