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Чергове смертельна ДТП у Харкові з Infiniti: подробиці аварії

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Четвер 28 жовтня 2021 22:06
Чергове смертельна ДТП у Харкові з Infiniti: подробиці аварії Фото: чергове смертельне ДТП у Харкові з Infiniti (hk.npu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

28 жовтня в Харкові сталася чергова ДТП за участі автомобіля "Інфініті". Внаслідок аварії загинула 72-річна жінка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Згідно з попередніми даними правоохоронців, під час переходу проїжджої частини на жертву наїхав автомобіль "Ініфініті". Внаслідок удару - жінку відкинуло під колеса авто "Деу", який рухався в зустрічному напрямку.

"Слідчі встановили, що "Інфініті" керувала 31-річна мешканка Харкова, за кермом автомобіля "Деу" перебував 56-річний чоловік", - пише пресслужба.

Зазначається, що водійка автомобілю "Інфініті" раніше не порушувала правила дорожнього руху й не притягалася до адміністративної відповідальності.

Фото: чергове смертельне ДТП у Харкові з Infiniti (hk.npu.gov.ua)

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