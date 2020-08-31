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Очередное преступление оккупантов: у Зеленского отреагировали на обыски в Крыму

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня утром российские силовики проводили обыски у крымских татар. В представительстве президента в Автономной Республике Крым заявили, что Россия пытается сделать из каждого неудобного для режима человека - экстремиста.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

У Зеленского заявили, что обыски являются продолжением системных преступлений по преследованию представителей нелояльного крымскотатарского народа.

"Утренние обыски у молодых крымскотатарских семей являются очередным преступлением оккупационной власти. Малолетние дети в цивилизованном мире не могут просыпаться утром от стука в дверь ФСБ РФ и кучи вооруженных людей только из-за того, что их родители являются гражданскими журналистами и активистами", - заявила заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

В представительстве осуждают действия оккупационной администрации по преследованию украинцев с общественной позицией.

Напомним, сегодня проходили обыски в Нижнегорском, Советском районах Крыма и в Судаке.

Отметим, что заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппарова назвала массовые задержания в Крыму попыткой выдать крымских татар за террористов.

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