Очередное преступление оккупантов: у Зеленского отреагировали на обыски в Крыму

Сегодня утром российские силовики проводили обыски у крымских татар. В представительстве президента в Автономной Республике Крым заявили, что Россия пытается сделать из каждого неудобного для режима человека - экстремиста.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

У Зеленского заявили, что обыски являются продолжением системных преступлений по преследованию представителей нелояльного крымскотатарского народа.

"Утренние обыски у молодых крымскотатарских семей являются очередным преступлением оккупационной власти. Малолетние дети в цивилизованном мире не могут просыпаться утром от стука в дверь ФСБ РФ и кучи вооруженных людей только из-за того, что их родители являются гражданскими журналистами и активистами", - заявила заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

В представительстве осуждают действия оккупационной администрации по преследованию украинцев с общественной позицией.

Напомним, сегодня проходили обыски в Нижнегорском, Советском районах Крыма и в Судаке.

Отметим, что заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппарова назвала массовые задержания в Крыму попыткой выдать крымских татар за террористов.