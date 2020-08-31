Черговий злочин окупантів: у Зеленського відреагували на обшуки в Криму

Сьогодні зранку російські силовики проводили обшуки у кримських татар. У представництві президента в Автономній Республіці Крим заявили, що Росія намагається зробити з кожної незручної для режиму людини - екстреміста.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

У Зеленського заявили, що обшуки є продовженням системних злочинів по переслідуванню представників нелояльного кримськотатарського народу.

"Ранкові обшуки у молодих кримськотатарських родин є черговий злочин окупаційної влади. Малолітні діти в цивілізованому світі не можуть прокидатися вранці від стуку в двері ФСБ РФ і купи озброєних людей тільки через те, що їх батьки є громадянськими журналістами та активістами", - заявила заступниця постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева.

У представництві засуджують дії окупаційної адміністрації по переслідуванню українців з громадською позицією.

Нагадаємо, сьогодні проходили обшуки в Нижньогірському, Совєтському районах Криму і Судаку.

Зазначимо, заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппарова назвала масові затримання в Криму спробою видати кримських татар за терористів.