UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Очередное "минирование": в Харькове эвакуировали более 1500 человек из четырех торговых центров

Автор: Инна Собора

В Харькове снова поступило анонимное сообщение о минировании торговых центров. В ходе проверки пришлось эвакуировать 1515 людей.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Информация о закладке взрывчатки поступила в полицию 9 апреля на электронную почту. Сообщалось о "минировании" четырех торговых центров, расположенных на проспекте Гагарина, улицах Героев Труда, Льва Ландау и Клочковской, а также на заводе на Карачовском шоссе.

Специалисты обследовали 44 600 кв. метров помещений, почти 6400 кв. метров прилегающей территории. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили.

РБК-Украина писало, что 6 апреля в Харькове сообщили о минировании двух торговых центров. Во время проверки правоохранители эвакуировали 1 739 человек.

5 апреля в Харькове обследовали три торговые центры после сообщения о минировании. Эвакуировали почти 2,5 тысячи персонала и посетителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Харьковминирование
Читайте также
В Харьковской области спрогнозировали, когда будет пик коронавируса
В Харькове не планируют закрывать метро в случае перехода в "красную зону"
Прогноз погоды