Чергове "мінування": в Харкові евакуювали понад 1500 людей з чотирьох торгівельних центрів

У Харкові знову надійшло анонімне повідомлення про мінування торгівельних центрів. В ході перевірки довелося евакуювати 1515 людей.
Інформація про закладення вибухівки надійшла до поліції 9 квітня на електронну пошту. Повідомлялося про "мінування" чотирьох торгівельних центрів, розташованих на проспекті Гагаріна, вулицях Героїв Праці, Льва Ландау і Клочківській, а також на заводі на Карачівському шосе.
Фахівці обстежили 44 600 кв. метрів приміщень, майже 6400 кв. метрів прилеглої території. Жодних вибухових пристроїв або вибухонебезпечних речовин не виявили.
РБК-Україна писало, що 6 квітня у Харкові повідомили про мінування двох торгівельних центрів. Під час перевірки правоохоронці евакуювали 1 739 людей.
5 квітня у Харкові обстежили три торгові центри після повідомлення про мінування. Евакуювали майже 2,5 тисячі персоналу і відвідувачів.