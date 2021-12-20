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Очередное дело против Порошенко превратится в такой же фарс, как и предыдущие, - Турчинов

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Киев, Понедельник 20 декабря 2021 16:40
Очередное дело против Порошенко превратится в такой же фарс, как и предыдущие, - Турчинов Фото: лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Очередное дело против пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко превратится в фарс так же, как и все предыдущие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО в 2014-2019 годах, руководителя Центрального штаба "ЕС" Александра Турчинова во время брифинга.

"Властям было точно известно, что лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко собирается отъехать на заранее запланированные встречи с Вселенским Патриархом, а также с европейскими лидерами, которые будут проходить именно в эти дни. Учитывая эту ситуацию, они начали грязное шоу, которое называлось "немедленное вручение" очередной повестки Петру Порошенко на очередной допрос", - отметил Турчинов.

Экс-секретарь СНБО также считает, что власти ведут системную борьбу против Порошенко.

"Сегодня властные силовики, зависимые подконтрольные люди рассказывают о подозрении в этом сфабрикованном деле. Это выглядит особенно цинично на фоне того, что за два последних года в Украине полностью разрушена энергетическая безопасность нашего государства, которую обеспечил президент Порошенко и правительства в 2015, 2016, 2016, 2018 годах, когда страна не покупала российский уголь, когда страна не покупала российский газ", - напомнил Турчинов.

Турчинов добавил, что после проведения запланированных международных встреч и короткого отпуска Порошенко вернется в Украину.

Напомним, 20 декабря стало известно, что Порошенко подписали подозрение в государственной измене.

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