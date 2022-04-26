UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Очередная западня. Россия обстреляла ''зеленый'' коридор в Мариуполе

Фото: Мариуполь (t.me/АndriyshTime)
Автор: Наталия Гурковская

Обещанный оккупантами эвакуационный коридор для защитников завода "Азовсталь" и гражданских Мариуполя оказался очередной ловушкой. Россияне не просто не останавливали обстрелы территории завода, но и устроили обстрелы по условному коридору на выход.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"По факту это выглядит так - из бронированного автомобиля в большие громкоговорители делается предложение сдаться и выйти в течение 10-15 минут", - рассказал он.

По его словам, после этого оккупанты делают небольшую паузу и проводят обстрелы из артиллерии по жилой зоне в границах условного выхода из "Азовстали".

Как пояснил Андрющенко, на фото можно увидеть именно результат "зеленого коридора".

Напомним, ранее Андрющенко сообщил, что российские оккупанты вывозят мужское население и Мариуполя в сторону Донецка. И намерены мобилизовать его в так называемую "армию ДНР".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольВойна в Украине