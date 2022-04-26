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Чергова пастка. Росія обстріляла ''зелений'' коридор у Маріуполі

Фото: Мариуполь (t.me/АndriyshTime)
Автор: Наталія Гурковська

Обіцяний окупантами евакуаційний коридор для захисників заводу "Азовсталь" і цивільних Маріуполя виявився черговою пасткою. Росіяни не просто не зупиняли обстрілів території заводу, але вдались до обстрілів по умовному коридору на вихід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"По факту це вигадає так - з броньованої автівки у великі гучномовці робиться пропозиція здатись і вийти протягом 10-15 хвилин", - розповів він.

За його словами, після цього окупанти роблять невелику паузу і проводять обстріли з артилерії по житловій зоні в кордонах умовного виходу з "Азовсталі".

Як пояснив Андрющенко, на фото можна побачити саме результат "зеленого коридору".

Нагадаємо, раніше Андрющенко повідомив, що російські окупанти вивозять чоловіче населення і Маріуполя в бік Донецька. І мають намір мобілізувати його до так званої "армії ДНР".

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