Чергова пастка. Росія обстріляла ''зелений'' коридор у Маріуполі

Обіцяний окупантами евакуаційний коридор для захисників заводу "Азовсталь" і цивільних Маріуполя виявився черговою пасткою. Росіяни не просто не зупиняли обстрілів території заводу, але вдались до обстрілів по умовному коридору на вихід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"По факту це вигадає так - з броньованої автівки у великі гучномовці робиться пропозиція здатись і вийти протягом 10-15 хвилин", - розповів він.

За його словами, після цього окупанти роблять невелику паузу і проводять обстріли з артилерії по житловій зоні в кордонах умовного виходу з "Азовсталі".

Як пояснив Андрющенко, на фото можна побачити саме результат "зеленого коридору".