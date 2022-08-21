В очереди на выезд из оккупации в Запорожье умерла женщина, - мэр Мелитополя

В эвакуационной колонне на выезд с оккупированных территорий в Запорожье умерла еще одна женщина из-за нечеловеческих условий, созданных россиянами. Таких случаев уже более 10.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

"Сегодня в очереди авто в Васильевке погибла женщина. Вместе с почти 4000-ю тысячами людей она пыталась выехать из оккупации на подконтрольную Украине территорию. Однако не выдержала ожидания в бесчеловечных условиях, которые враг создал на своих блокпостах", - написал Федоров.

Он отметил, что количество смертей, которые зафиксированы в эвакуационных колоннах, уже превысило десяток.

"Однако оккупантов это не смущает-каждый день они издеваются над нашими людьми, желающими убежать от "русского мира", - добавил Федоров.

Напомним, ранее мы писали, что в Запорожской области на блокпосте российских оккупантов в Васильевке умерло 10 человек, желавших эвакуироваться.

Также сообщалось, что ранее во время эвакуации в Запорожской области автобус с переселенцами попал под артиллерийский обстрел россиян.

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