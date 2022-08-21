У черзі на виїзд з окупації до Запоріжжя померла жінка, - мер Мелітополя

У евакуаційній колоні на виїзд з окупованих територій до Запоріжжя померла ще одна жінка через нелюдські умови, створені росіянами. Таких випадків вже понад 10.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

"Сьогодні у черзі авто у Василівці загинула жінка. Разом з майже 4000-ма тисячами людей вона намагалась виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію. Проте не витримала очікування у нелюдяних умовах, які ворог створив на своїх блокпостах", - написав Федоров.

Він зазначив, що кількість смертей, які зафіксовано в евакуаційних колонах, вже перевищила десяток.

"Проте окупантів це не бентежить - щодня вони знущаються з наших людей, які бажають втекти від "руського мира", - додав Федоров.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Запорізькій області на блокпості російських окупантів у Василівці померло 10 людей, які бажали евакуюватися.

Також повідомлялося, що раніше під час евакуації у Запорізькій області автобус з переселенцями потрапив під артилерійський обстріл росіян.

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