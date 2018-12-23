Черги на кордоні: з Польщі виїжджають десятки тисяч українців

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

У Прикордонслужбі Польщі зазначили, що у неділю кількість автомобілів у черзі зменшилася

З Польщі до України виїжджають десятки тисяч українців на різдвяні свята, через що на контрольних пунктах пропуску спостерігаються черги. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Польське радіо".

Так, протягом минулої ночі польські прикордонники пропустили 54 тисячі громадян.

"На чотирьох прикордонних переходах з Україною Підкарпатського воєводства посилюється передріздвяний рух. Протягом минулої ночі прикордонники обслужили 54 тисячі мандрівників", - зазначила речник Бєщадського відділення Прикордонної служби Ельжбєта Пікор.

Вона підкреслила, що така інтенсивність у передріздвяний період спостерігається щороку. Однак, внаслідок того, що цього року свята збіглися з вихідними, на кордоні панує пік руху.

Зазначається, що 16 годин мусять чекати ті, хто пересувається легковими автомобілями з Польщі в Україну через перехід "Корчова-Краківець", а на КПП "Медика-Шегині" - 8 годин.

При цьому повідомляється, що у неділю кількість автомобілів у черзі зменшилася. Однак вантажівки очікують на перетин кордону від 27 до 38 годин. За словами Пікор, на контрольно-пропускних пунктах задіяні усі смуги руху. Так, у пункті "Корчова-Краківець" задіяні три смуги для автобусів.

Крім того, подібна ситуація спостерігається і на кордонних переходах Люблінського воєводства. Зокрема, на кордонному пункті "Гребенне-Рава-Руська" вантажівки на в’їзд в Україну чекають більше 20 годин, в черзі всього 200 автомобілів. Крім цього, 400 легковиків стоять у 7-годинному корку.

Така ж ситуація спостерігається на КПП "Долгобичів-Угринів", де водії чекають вісім годин. При цьому на переході "Зосин-Устилуг" на обслуговування необхідно чекати приблизно три години.

Нагадаємо, у ДПСУ повідомили, що на ділянці українського кордону з Польщею і Угорщиною утворилися затори на в'їзд в Україну.

Як писало РБК-Україна раніше, 22 грудня Державна прикордонна служба попереджала про можливі ускладнення в'їзду в Україну на західній ділянці державного кордону.