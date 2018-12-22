В ГПСУ предупредили о пробках на границе с Польшей

Иллюстративное фото: пограничник (dpsu.gov.ua)

Сейчас все пункты пропуска с украинской стороны работают в штатном режиме

Пограничники предупредили о пробках в пунктах пропуска на украино-польском участке государственной границы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Западного регионального управления ГПСУ в Facebook.

Как сообщается, в канун новогодних и рождественских праздников возможно увеличение транспортного потока через пункты пропуска.

"Предупреждаем путников о значительных накоплениях транспортных средств на границе с Польшей в направлении въезда в Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшие сложности возникают на пунктах пропуска "Краковец-Корчевая", "Шегини-Медика" и "Грушев-Будомеж". Сейчас все пункты пропуска работают в штатном режиме.

"Все пункты пропуска с украинской стороны работают в штатном режиме, выставлено необходимое количество пограничных нарядов и спланированы дополнительные резервы. При необходимости возможна организация пропуска по дополнительным полосам движения", - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша решила закрыть пешеходное пересечение в пункте пропуска "Угринов - Долгобычув" на украинско-польской границе. Отныне через этот пункт пропуска будут пропускать только автотранспорт, как было запланировано при его строительстве.

Добавим, что за минувшие сутки, 21 декабря, контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе пересекли свыше 55 тыс. лиц.