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Очереди на границе с Польшей уменьшились

Новости » Общество     14.06.2020 - 19:26
Очереди на границе с Польшей уменьшились
Фото: украинско-польская граница (dpsu.gov.ua)

Пропуск через границу задерживается из-за польских пограничников

Вечером 14 июня очереди на украинско-польской границе начали уменьшаться. Пограничники делают все возможное для разгрузки ситуации на пункте пропуска "Шегини ".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Сейчас украинские пограничники оформляют около 70 человек в час, однако люди застревают в очереди перед польским пунктом пропуска "Медика". Задержки связаны с карантином.

С начала суток украинская сторона почти 10 раз официально обратилась к польским пограничникам с просьбой ускорить пропуск лиц, следующих в Польшу.

Кроме того, по последним данным Западного регионального управления ГПСУ, по состоянию на 15 часов на украинском пункте пропуска "Краковец" наблюдалась очередь из 90 человек.

Напомним, сегодня утром на украинско-польской границе осложнилась ситуация с пропуском людей в Польшу. Польские пограничники замедлили оформления лиц из-за карантинных ограничений.

Утром перед польским пунктом пропуска "Медика" собралась очередь из около 400 человек.

Как известно, с 13 июня Польша открыла границы для соседних стран, однако не для Украины.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Государственная пограничная службаПольшаграница
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